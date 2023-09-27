Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK üyesi"Berxwedan Çiyager" kod adlı Mazlum Öztürk'ü Süleymaniye kırsalındaetkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde kararlılıkla yürütülen operasyonlar dolayısıyla PKK/KCK’nın yeni kadrolar kazanmak amacıyla alternatif arayışlara girdiği öğrenildi. Bu kapsamda MİT mensuplarınca sahadaki ajan ağı vasıtasıyla sürdürülen hassas çalışmalarda, örgütün, terörist aktarımını ilk etapta Avrupa Alanı’na yaptığı, sonrasında Irak ve Suriye’ye kaydırdığı tespit edildi.

AVRUPA'DAN PKK'YA

MİT tarafından, örgütün aktarım faaliyetlerinin yakından incelenmesi neticesinde; PKK/KCK mensubu "Berxwedan Çiyager" kod adlı Mazlum Öztürk'ün, Ağustos 2022’de Türkiye’den Avrupa Alanı’na geçtiği, burada sözde Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi’nin (KCDK-E) çağrısı kapsamında birçok faaliyete katıldığı, Ekim 2022’de Avrupa Konseyi önünde gerçekleştirilen oturma eylemine de iştirak ettiği, Ocak 2023’te Fransa'dan örgütün kırsal kadrosuna katılarak silahlı faaliyet yürütmeye başladığı ve güvenlik güçlerine karşı eylem gerçekleştirilmek üzere suikast eğitimleri aldığı öğrenildi.

NEFES KESEN OPERASYON

Terör örgütü PKK tarafından, Türkiye’nin etki alanına girmediği düşünülen Irak'ın Süleymaniye kırsalında görevlendirdiği "Berxwedan Çiyager" kod adlı Mazlum Öztürk'ün faaliyetleri MİT tarafından deşifre edildi.

MİT tarafından, operasyon kararı alınması akabinde PKK/KCK mensubu Mazlum Öztürk’ün yeri, MİT’in, istihbarat ağı ve saha ajanları sayesinde tespit edildi.

Türkiye’de sansasyonel eylemler yapmak üzere eğitilen terörist, bilahare Süleymaniye kırsalında, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.