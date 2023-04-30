METROPOL EYLEMLERİNİ PLANLADI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; 'Mazlum Karamok' kod adıyla; farklı zamanlarda ve bölgelerde 'Mazlum Doğan' ve 'Mazlum Kobani' kod adlarını da kullanan Sabri Abdullah, 2010 yılında PKK/YPG'ye katıldı ve 13 yıllık süre zarfında PKK/YPG-SEL bünyesinde faaliyet yürüttü. Terörist Abdullah, harekat bölgelerine patlayıcı yüklü motosikletler göndererek, güvenlik güçlerine ve Suriye Milli Ordusu unsurlarına yönelik eylemleri organize etti. Bilgi toplamak için yasa dışı olarak Türkiye'ye girip çıktığı da bilinen Abdullah, geçmişte Türkiye kırsalındaki PKK mensupları ile ortak eylemsel planlamalar yaptı. Münbiç'te bulunduğu süre zarfında metropollerde gerçekleştirilen eylemlerin planlamasını yaparak, örgüt mensupları tarafından harekete geçilmesi öncesinde son talimatları verdi. Türkiye'de infial uyandıran eylemleri organize eden bir terörist olması nedeniyle Fehman Hüseyin ile kutlama yaptıkları da tespit edildi. Ayrıca 2022 yılında Suriye'de bir kadına tecavüz ettiği, buna rağmen örgüt tarafından herhangi bir ceza verilmediği ve tecavüz ettiği kadının ise intihar ettiği belirlendi.