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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberleri... MİT'ten Suriye'de operasyon! Etkisiz

        Son dakika haberi MİT'ten Suriye'de operasyon! Etkisiz

        MİT, Suriye'nin kuzeyinde, TSK ve SMO'ya yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/KCK'lı terörist Ahmet Al Hac Ömer'i yakaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 08:52 Güncelleme: 09.02.2024 - 08:53
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        MİT'ten Suriye'de operasyon! Etkisiz
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        MİT, Suriye’deki Kurtarılmış Bölgelerde TSK ve SMO’ya yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/YPG’li terörist Ahmet Al Hac Ömer’i etkisiz hale getirdi.

        TSK ve SMO güçlerine yönelik eylem hazırlığında olan PKK/YPG’li terörist Ahmet Al Hac Ömer’i yakalandı.

        MİT, PKK/KCK-PYD/YPG İstihbarat yapılanmasına bağlı Suriyeli Ahmed Al Hac Ömer’in, Suriye’deki Kurtarılmış Bölgelerde TSK ve SMO’ya yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.

        MİT’in sağladığı istihbarat desteği ile Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı SMO/Askeri Polisi Ahmet Al Hac Ömer’i yakaladı.

        Teröristin ikametgahında yapılan aramada, suikast ve bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazır halde 1 adet uzaktan kumandalı EYP ele geçirildi.

        SUİKAST VE BOMBA DÜZENEĞİ EĞİTİMİ ALDI

        MİT’in titiz çalışmaları sonucunda Ahmet Al Hac Ömer’in, örgüt tarafından bomba düzeneği kullanımı ve suikast konularında eğitim aldığı tespit edildi.

        2022-2023 arasında Münbiç alanında Kurtarılmış bölgelere birçok defa El Yapımı Patlayıcı (EYP) sevkiyatı yaptı.

        Terörist Ahmet Al Hac Ömer son dönemlerde özellikle Kurtarılmış Bölgelerdeki TSK ve SMO birliklerine yönelik eylem hazırlığı içerisindeydi.

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