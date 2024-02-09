MİT, Suriye’deki Kurtarılmış Bölgelerde TSK ve SMO’ya yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/YPG’li terörist Ahmet Al Hac Ömer’i etkisiz hale getirdi.

TSK ve SMO güçlerine yönelik eylem hazırlığında olan PKK/YPG’li terörist Ahmet Al Hac Ömer’i yakalandı.

MİT, PKK/KCK-PYD/YPG İstihbarat yapılanmasına bağlı Suriyeli Ahmed Al Hac Ömer’in, Suriye’deki Kurtarılmış Bölgelerde TSK ve SMO’ya yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.

MİT’in sağladığı istihbarat desteği ile Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı SMO/Askeri Polisi Ahmet Al Hac Ömer’i yakaladı.

Teröristin ikametgahında yapılan aramada, suikast ve bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazır halde 1 adet uzaktan kumandalı EYP ele geçirildi.