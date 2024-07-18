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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MSB'den Suriye ile normalleşme süreci açıklaması

        Son dakika haberi MSB'den Suriye ile normalleşme süreci açıklaması

        Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye ile normalleşme süreci hakkında açıklamada bulundu. Bakanlık kaynakları, "Cumhurbaşkanımız diyalog konusunda bir irade ortaya koymuştur. Türkiye, meşru müdafaa ilkesi kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditlerini bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye kuzeyinde adeta oldubittiye getirilerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye'de bulunmaktadır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 12:09 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:23
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        MSB'den Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
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