Son dakika haberi MSB'den Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye ile normalleşme süreci hakkında açıklamada bulundu. Bakanlık kaynakları, "Cumhurbaşkanımız diyalog konusunda bir irade ortaya koymuştur. Türkiye, meşru müdafaa ilkesi kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditlerini bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye kuzeyinde adeta oldubittiye getirilerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye'de bulunmaktadır" ifadelerini kullandı
Giriş: 18.07.2024 - 12:09 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:23
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