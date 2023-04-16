Son dakika haberi MSB: "PKK/YPG'li teröristlerin havan saldırısında 4 asker yaralandı"

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütünün, Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerine eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları yaptığı belirtildi.
Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğin Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Belirlenen hedefler derhal güçlü şekilde vurularak, teröristlere misliyle karşılık veriliyor." ifadelerine yer verildi.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 16, 2023
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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