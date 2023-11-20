Son dakika haberi MSB duyurdu: 1 şehit
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütü mensupları ile çatışmada piyade üsteğmen Abdullah Köse şehit oldu
Giriş: 20.11.2023 - 16:42 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:42
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 20 Kasım 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda, kahraman silah arkadaşımız P.Ütğm. Abdullah KÖSE şehit olmuştur. İlk belirlemelere göre 5 terörist temasta etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.