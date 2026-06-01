Nadir rastlanan görüntü: Hatay'da balina!
Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında balina görüntülendi. Gezi teknesiyle denize açılan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler ilgi topladı
Giriş: 01 Haziran 2026 - 09:47
Hatay'da heyecan yaratan olay Samandağ açıklarında yaşandı. Gezi teknesiyle tura çıkanlar, deniz yüzeyine çıkan balinayı fark etti.
Bir süre teknenin yakınlarında görülen balina, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU
Görüntülerde balinanın su yüzeyine çıkarak ilerlediği ve ardından yeniden gözden kaybolduğu görüldü.
NADİR RASTLANAN GÖRÜNTÜ
Akdeniz’de nadir olarak rastlanan balinanın görüntülenmesi bölgede ilgiyle karşılandı.
