SON DAKİKA DEPREM: Niğde'de 5.2 büyüklüğünde deprem! Birçok ilden hissedildi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

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Niğde'nin Bor ilçesinde saat 13.27'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 13.27'de meydana gelen deprem yerin 7 km derinliğinde oluştu. Kandilli Rasathanesi'nden depremin büyüklüğü 5.2 olarak duyuruldu.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Niğde ilimizin Bor ilçesinde saat 13:27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" bilgisini paylaştı.

— Yunus Sezer (@Yunus_Sezer_) February 25, 2023

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Deprem bölgesinden çocuklarla birlikteyken gerçekleşti. 6 Şubat'taki depremde orta ve ağır hasarlı binalar mühürlendi. Vatandaşların bu binalardan uzak durması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

PROF. TÜYSÜZ: BÜYÜK BİR DEPREM OLMA OLASILIĞI DÜŞÜK

Prof. Dr. Okan Tüysüz, Habertürk TV'de Niğde depremine ilişkin şunları söyledi:

Bor bölgesi daha önce de en büyük deprem olarak 5.1 olarak deprem üretti. Arkasından artçılar gelmişti. Bu bölgenin Tuz Gölü fay sistemi üzerinde olduğunu biliyoruz. O fay birkaç bin yıldır deprem üretmediğini, gelecekte de deprem üretmesini beklemiyoruz. Deprem tekrarlama aralıklarını bilmiyoruz. 5.3'ün arkasında 4.5'a varan artçıların olması doğaldır.

Tuz Gölü fay sistemi 7'nin üzerinde deprem üretebilir. Ancak yavaş bir fay. Uzun aralıklarla binlerce yılda bir deprem üretiyor. Burada büyük bir deprem olma olasılığı düşük.

Bu gayet doğal. 7.7 ve 7.6 iki büyük deprem yaşadık. Anadolu'nun belli kesimi 3 ila 7 metre güneybatıya doğru hareket etti. Bu hareket sönümlenene kadar başka depremleri görmemiz doğal karşılamak gerekiyor. Türkiye'nin başka yerlerinde bu tür depremleri yaşayacağız.

ORHAN TATAR: BAĞIMSIZ BİR DEPREM OLARAK GÖRÜYORUZ

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar açıklamalarda bulundu. Tatar'ın açıklamaları şöyle:

"Bunu bağımsız bir deprem olarak görüyoruz. Bor'un Obruk beldesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremle aynı bölgeye düşüyor.

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin sonrasında 9 bin 470 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu çok büyük bir rakam. Düzenli bir azalma görmüyoruz. Bunun devam ederek, sona ermesini bekliyoruz. Artçı sarsıntıların 2 yıl sürmesini bekliyoruz. 3 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor.

Dün Pütürge ve bugün Bor depremleri bize, büyük depremlerden sonra hasarlı binalardan uzak durmanın önemi var. Bu depremler hasarlı binalarda yıkıma neden olabiliyor.

Bölgede ciddi bir travma yaşanıyor. Sahada çalışan birçok arkadaşımız bu yönde bilgi veriyor. Psikososyal destek ekiplerimiz yardımcı olmaya çalışıyor.

Bir depremin önceden bilinmesi söz konusu değil. Sosyal medya üzerinden gelen bilgilere itibar edilmemesi çok önemli."