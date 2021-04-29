Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamSon dakika haberi: Nisan ayı ekonomik güven endeksi açıklandı
ABONE OL

Nisan ayı ekonomik güven endeksi açıklandı

Nisan ayında ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 5.1 düşüşle 93.9 değerine geriledi

Son dakika haberi: Nisan ayı ekonomik güven endeksi açıklandı
HABERTURK.COM

TÜİK nisan ayı Ekonomi Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks mart ayında 98.9 iken, nisanda yüzde 5.1 oranında azalarak 93.9 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi),hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.



Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Nisan ayında yüzde 7.5 oranında azalarak 80.2 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.5 oranında azalarak 107.4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2.0 oranında azalarak 103.3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5.6 oranında azalarak 103.1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3.1 oranında azalarak 77.3 değerini aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

“Ücretsiz izin yerine KÇÖ’ye öncelik verilmeli”
İŞ-YAŞAMİşveren sendikasından patronlara çağrı
Bakanlık pandemi süresinde sağlık sistemine 7 milyar lira daha ek kaynak aktardı
İŞ-YAŞAMSağlık için 7 milyar TL ek kaynak
YHT, Marmaray, Başkentray ve bölgesel yolcu treni seferleri "tam kapanma" dolayısıyla yeniden düzenlendi
İŞ-YAŞAMTCDD'de 'tam kapanma' düzenlemesi
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar oldu?
İŞ-YAŞAMEmekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAMBakan Varank Habertürk TV'de konuştu
Sakarya'dan yılın ilk çeyreğinde 1.4 milyar dolarlık ihracat yapıldı
İŞ-YAŞAMOtomotiv şehrinden 139 ülkeye ihracat
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, ÇEVİX ve MEXCHANGE ile çalışma kültürünü dönüştürecek
İŞ-YAŞAM'Çalışma kültürü hareketini başlatıyoruz'
TÜRMOB'dan "tam kapanma" döneminde tüm beyan-bildirim ve ödeme sürelerinde erteleme talebi
İŞ-YAŞAMVergi mükellefleri için mücbir sebep talebi
Çimento sektöründe iş güvenliği eğitimleri sonuç verdi
İŞ-YAŞAM“Güvenle büyü Türkiye”
Aselsan kârını yüzde 34 artırdı - Haberler
İŞ-YAŞAMAselsan kârını yüzde 34 artırdı