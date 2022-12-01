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Haberler Futbol 1. Lig Göztepe Son dakika haberi Olaylı Göztepe - Altay maçının cezalarını PFDK açıklandı - Spor Haberleri
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Son dakika haberi Olaylı Göztepe - Altay maçının cezaları açıklandı

PFDK, Göztepe-Altay maçında yaşananlardan dolayı Göztepe'ye 4, Altay'a 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Ayrıca Göztepe'ye 112 bin TL, Altay'a ise 185 bin 500 TL para cezası verildi.

Son dakika haberi Olaylı Göztepe - Altay maçının cezalarını PFDK açıklandı - Spor Haberleri
HABERTURK.COM / Ajanslar

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında oynanması planlanan Göztepe - Altay müsabakası saha olayları sebebiyle yarıda kaldı. Tamamlanamayan müsabakanın ardından yaşanan saha olayları sebebiyle iki takıma da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından cezalar verildi. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden açıklanan PFDK kararlarına göre Göztepe 4, Altay ise 6 müsabakayı seyircisiz oynayacak.

Müsabaka hakkında verilen PFDK kararlarının tamamı şu şekilde:

"Göztepe'nin, 27.11.2022 tarihinde oynanan Göztepe - Altay Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 4 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Göztepe'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN 219, KUZEY TRİBÜN 207 nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Altay Kulübünün, 27.11.2022 tarihinde oynanan Göztepe - Altay Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Altay Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 17 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 209-210 nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir."

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