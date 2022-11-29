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Göztepe - Altay maçında suç aletleri stada böyle girdi - Korner direği silah sayıldı

Son dakika haberleri... Göztepe ile Altay arasında oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen maç sonrası gözaltına alınan ambulans şoförünün, taraftarların üzerine atılan fişekleri maç öncesi stada sokarak tuvalete bıraktığını itiraf ettiği belirtildi. Kamera incelemesinde özel ambulans şirketi şoförü A.G. ve görevli H.K'nin maç öncesi stada girdiği anlar saptandı. Altay kalecisine korner direğiyle vurarak yaralayan saldırgan tutuklandı. Korner direği silah sayıldı... İşte detaylar

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Göztepe Altay maçında fişekler içeri böyle sokulmuş! Korner direği silah sayıldı... - Son dakika spor haberleri

    Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i köşe gönderiyle yaralayan şüpheli Mehmet Nihat A. tutuklandı.
  • Göztepe Altay maçında fişekler içeri böyle sokulmuş! Korner direği silah sayıldı... - Son dakika spor haberleri

    İzmir Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Nihat A'nın cumhuriyet savcısınca ifadesi alındı. Mehmet Nihat A'nın burada "Kendimi kaybettim, alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum." diyerek kendini savunduğu öğrenildi.
  • Göztepe Altay maçında fişekler içeri böyle sokulmuş! Korner direği silah sayıldı... - Son dakika spor haberleri

    KORNER DİREĞİ SİLAH SAYILDI

    Şüpheli Mehmet Nihat A'nın, kalecinin hayati bölgesi olan kafasının arkası ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir silahla birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevresindeki kişilerin engellemesi üzerine son vermek zorunda kaldığı yönünde görüş bildiren cumhuriyet savcılığı, şüpheliyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

    Hakim, şüpheli Mehmet Nihat A'nın tutuklanmasına karar verdi.
  • Göztepe Altay maçında fişekler içeri böyle sokulmuş! Korner direği silah sayıldı... - Son dakika spor haberleri

    SUÇ ALETLERİ STADA BÖYLE GİRDİ

    Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasında oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen maç sonrası gözaltına alınan ambulans şoförünün, taraftarların üzerine atılan fişekleri maç öncesi stada sokarak tuvalete bıraktığını itiraf ettiği belirtildi.
  • Göztepe Altay maçında fişekler içeri böyle sokulmuş! Korner direği silah sayıldı... - Son dakika spor haberleri

    Maç sırasında Altay tribünlerinden Göztepe taraftarlarının bulunduğu bölüme atılan fişeklerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamındaki kamera incelemesinde özel ambulans şirketi şoförü A.G. ve görevli H.K'nin maç öncesi stada girdiği anlar saptandı.
  • Göztepe Altay maçında fişekler içeri böyle sokulmuş! Korner direği silah sayıldı... - Son dakika spor haberleri

    Görüntülerde güvenlik personelini geçerek sırt çantasıyla misafir tribünün tuvaletlerine giren şüphelilerin bir süre sonra çıkarak telefonla konuştukları görülüyor.
  • Göztepe Altay maçında fişekler içeri böyle sokulmuş! Korner direği silah sayıldı... - Son dakika spor haberleri

    A.G'nin emniyetteki ifadesinde taraftarların kendisine fişekleri içeri sokması teklifinde bulunduğunu, kendisinin de kabul ettiğini söylediği öğrenildi.
  • Göztepe Altay maçında fişekler içeri böyle sokulmuş! Korner direği silah sayıldı... - Son dakika spor haberleri

    Fişekleri misafir takım taraftarlarının kullanacağı tuvalete bıraktığını anlatan A.G'nin, fişekleri kimin aldığını bilmediğini savunduğu da belirtildi.
  • Göztepe Altay maçında fişekler içeri böyle sokulmuş! Korner direği silah sayıldı... - Son dakika spor haberleri

    DAHA ÖNCE DE OLAY ÇIKARMIŞ

    A.G.'nin, daha önce bazı maçlarda olay çıkardığı için 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'dan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
  • Göztepe Altay maçında fişekler içeri böyle sokulmuş! Korner direği silah sayıldı... - Son dakika spor haberleri

    MAÇTAN 1 GÜN ÖNCE TARAFTARLARLA BULUŞMUŞ

    Şüpheli A.G.'nin maçtan 1 gün önce taraftar grubuyla buluştuğunu ve oradaki konuşmanın ardından işaret fişeklerini stada sokmaya karar verdiği belirtildi. 4 şüphelinin fişekleri Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndan aldıktan sonra sırt çantasıyla A.G.'ye teslim ettiği, sağlık personeli olduğu için aranmayan A.G.'nin de çantayı tuvalete bıraktığı aktarıldı.
  • Göztepe Altay maçında fişekler içeri böyle sokulmuş! Korner direği silah sayıldı... - Son dakika spor haberleri

    İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

    Tuvaletteki çantayı alan bir taraftarın çantanın içerisindeki fişekleri taraftara dağıttığı, fişeklerden birini F.E.'nin ateşlediği öğrenildi. Ambulans şoförü A.G.'nin ifadesi de ortaya çıktı. 
  • Göztepe Altay maçında fişekler içeri böyle sokulmuş! Korner direği silah sayıldı... - Son dakika spor haberleri

    İfadesinde, taraftarlarla buluştuğunda kendisine fişekleri stada sokması için yapılan teklifi kabul ettiğini söyleyen A.G.'nin maç günü bu eylemi gerçekleştirdiğini ancak çantayı tuvaletten kimin aldığını bilmediğini söylediği öğrenildi. 
  • Göztepe Altay maçında fişekler içeri böyle sokulmuş! Korner direği silah sayıldı... - Son dakika spor haberleri

    ÖZEL AMBULANS ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

    İzmir'de dün oynanan Göztepe- Altay maçının da bir taraftarın korner bayrağı direkli saldırısına uğrayan konuk takımın kalecisi Ozan Evrim ile tribüne atılan işaret fişeği sonucu Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın yaralandığı İzmir derbisinde, sis bombası ve işaret fişeğini stadyumun tuvaletine soktukları ortaya çıkan ambulans şoförlerinin bağlı bulunduğu özel ambulans şirketi açıklamada bulundu
  • Göztepe Altay maçında fişekler içeri böyle sokulmuş! Korner direği silah sayıldı... - Son dakika spor haberleri

    "İŞ AKİTLERİ DERHAL FESHEDİLDİ"

    Sosyal medya üzerinden yayınlanan yazılı açıklamada, suça karışan ambulans şoförlerinin iş akitlerinin derhal feshedilip, yasal sürecin takip edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
  • Göztepe Altay maçında fişekler içeri böyle sokulmuş! Korner direği silah sayıldı... - Son dakika spor haberleri

    "Tüm spor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sorumluların gereken cezayı alması için yasal sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. Firmamızca yapmış olduğumuz inceleme sonucunda, bu kişilerin iş akitlerinin derhal feshedilmesiyle eş zamanlı olarak, gerekli yasal süreçler başlatılıp, konu ile ilgili elimizdeki tüm bilgi ve belgeler gerekli kurumlara intikal ettirilmiştir. Yapılanlar en başta fedakârca ve özveriyle görevini yapan sağlık çalışanlarımızın emeklerine, her yıl hizmet verdiğimiz on binlerce hastamıza ve sağlık kuruluşlarına saygısızlıktır. Hiçbir koşulda kabul edilmesi mümkün değildir."
  • Göztepe Altay maçında fişekler içeri böyle sokulmuş! Korner direği silah sayıldı... - Son dakika spor haberleri

    ANKERSEN'DEN YARALANAN TARAFTARA ZİYARET

    Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen'in dün Altay maçında çıkan olaylarda yaralanan Mehmet Çakır'ın ailesini hastanede ziyaret ettiği bildirildi. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, ziyarette Ankersen'e yönetim kurulu üyelerinin de eşlik ettiği belirtildi.
  • Göztepe Altay maçında fişekler içeri böyle sokulmuş! Korner direği silah sayıldı... - Son dakika spor haberleri

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Taraftarımız Mehmet Çakır'ın durumunun stabil olduğu, tedavisi için her türlü imkanın seferber edildiği ve tedavi sürecinin beklenildiği gibi gittiği öğrenildi. Atılan yabancı madde sonucu yaralanan başta Mehmet Çakır olmak üzere tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Türk sporunda bu tarz olayları lanetliyoruz."
  • Göztepe Altay maçında fişekler içeri böyle sokulmuş! Korner direği silah sayıldı... - Son dakika spor haberleri

    ORTAK AÇIKLAMA GELDİ

    Spor Toto 1. Lig'de olaylar nedeniyle ileri bir tarihi ertelenen Göztepe - Altay maçı sonrası iki kulüp ortak bir açıklama yaptı. İki kulübün yaptığı açıklama şöyle;
  • Göztepe Altay maçında fişekler içeri böyle sokulmuş! Korner direği silah sayıldı... - Son dakika spor haberleri

    "Dün gece oynanan karşılaşmada İzmir'in asırlık kulüpleri Göztepe ve Altay'a; dolayısı ile Türk sporuna itibar suikastı yapılmıştır. Her iki kulüp olarak tüm taraftarlarımızı sakin olmaya davet ediyoruz. Olaya karışan tüm suçluların tespiti ve cezalandırılması için konunun yakından takipçisi olacağız. Bu olayın, Türk sporu için çok önemli bir dönüm noktası olmasını arzu ediyoruz. Yaralı taraftarımıza ve sporcumuza acil şifalar diliyoruz. Bu tür olumsuz olayların ülkemizde bir daha yaşanmaması için tüm tarafların iş birliği içinde, spor terörü ile mücadele etmesi ortak dileğimizdir."
  • Göztepe Altay maçında fişekler içeri böyle sokulmuş! Korner direği silah sayıldı... - Son dakika spor haberleri

    - OLAY -

    Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu ihbarı üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu.

    Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmiş, çıkan olaylarla ilgili 21 kişi gözaltına alınmıştı.

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