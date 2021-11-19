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Haberler Enerji SON DAKİKA: Benzin, motorin ve otogaza dolar zammı - Ekonomi Haberleri
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Son dakika haberi Benzin, motorin ve otogaza dolar zammı

Otogaz, benzin ve motorine cumartesi gününden geçerli olmak üzere zam geldi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS) yaptığı açıklamada dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak 20 Kasım 2021 tarihinden itibaren otogazda 45 kuruş fiyat artışı olacağını duyurdu. EPGİS de benzine 52, motorine 50 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Zammın ardından benzinin ortalama litre fiyatı İstanbul’da 8.15'ten 8.67’ye, Ankara'da 8.24'ten 8.79'a ve İzmir’de ise 8.25’ten 8.77 liraya yükselecek.

SON DAKİKA: Benzin, motorin ve otogaza dolar zammı - Ekonomi Haberleri
HABERTURK.COM

Otogaza cumartesi gününden geçerli olmak üzere zam geldi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS) yaptığı açıklamada dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak 20 Kasım 2021 tarihinden itibaren otogazda 45 kuruş fiyat artışı olacağını duyurdu.

Zam sonrası otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6.67 liradan 6.92 liraya, Ankara’da 6.75 liradan 7 liraya, İzmir’de ise 6.77 liradan 7.02 liraya yükselecek.

Öte yandn, akaryakıtta LPG'nin yanı sıra benzin ve motorin de zamlandı. Buna göre, benzinin litre fiyatına 52 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 50 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) zamların bu gece yarısından itibaren pompa fiyatına yansıyacağını duyurdu.

Benzine son olarak 11 Kasım'da 32 kuruş indirim gelmişti.

Son zamlar dolar/TL'nin dün 11.31 ile rekor seviyeye yükselmesinin ardından yapıldı.

Zammın ardından benzinin ortalama litre fiyatı İstanbul’da 8.15'ten 8.67’ye, Ankara'da 8.24'ten 8.79'a ve İzmir’de ise 8.25’ten 8.77 liraya yükselecek.

Motorinde litre fiyatı da İstanbul’da 8.23’ten 8.73’e, Ankara ve İzmir’de 8.31’den 8.81liraya çıkacak.

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