Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper Lig
ABONE OL

Son dakika haberi Özdemir, lig formatı için yeni planı açıkladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Önümüzdeki yıl Süper Lig ve TFF 1. Lig'den 4'er takım düşürülmesi gibi bir planımız var. 2 yıl içinde liglerin yeniden 18 takımla oynanmasını planlıyoruz" dedi

Son dakika haberi Özdemir, lig formatı için yeni planı açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir yayıncı kuruluşa gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 26 yıldır bu şekilde sık maç takvimi bulunan bir lig yaşanmadığının altını çizen Özdemir, "Eleştirilmemek mümkün değil, bizim aldığımız her karar Türkiye'deki futbol için. Herkese eşit mesafede olmaya çalışıyoruz. Zorlu bir yılı geride bıraktık. Play-off finalleri kaldı. Sezona 11 Eylül'de başladık, devre arası vermeden 42 hafta oynadık. Kulüpler Birliği'nden küme düşmeme konusunda toplu bir karar geldi, biz çok düşündük. Onlara hak vererek, düşmeyi kaldırmıştık. Zor bir sene oldu ama biz ve kulüplerimiz, birbirimize destek olduk. Belki 25-26 yıldır böyle bir lig yaşanmadı. Son haftaya 3 takım, eşit şansla girdi. Son 3 haftadaki maçları aynı gün ve aynı saatte başlattık” şeklinde konuştu.

"SEZON İÇİNDE KONUŞULANLARIN DEDİKODUDAN ÖTEYE GİTMEDİĞİNİ GÖRDÜK"

Özdemir, sezon içerisinde TFF’ye yönelik ‘taraflılık’ iddiaları ile ilgili konuşarak, "Fenerbahçe çok iyi bir kadro kurdu, çok transfer yaptı. Sezona da iyi başladılar. Fenerbahçe şampiyon olacak, TFF de yardım edecek, isimleri zaten 'Fenerasyon' dediler. Bu sefer Galatasaray öne geçmeye başladı, plan program böyle işliyor dediler. Beşiktaş öne geçti, Beşiktaş'a düzen var dediler. Son haftada, 3 takım da eşit şansla son haftaya girdi. Sezon içinde konuşulanların dedikodudan öteye gidemediğini hep birlikte gördük” ifadelerini kullandı.

"VAR SİSTEMİ İYİYE GİDİYOR"

Nihat Özdemir, VAR sisteminin günden güne daha iyi uygulanmaya başladığını vurgulayarak, "VAR sistemi 3. yılını tamamladı, her yıl daha iyiye gidiyor. Kimse kalkıp VAR kötüye gidiyor demesin. İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'nın istatistikleri de, bize yakın. VAR sistemi, vazgeçilmez bir nokta olmalıdır. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada bu konular tartışılıyor. VAR kadrolarının yetişmesi de kolay değil” diye konuştu.

"SÜPER LİG VE TFF 1. LİG'İ N 18 TAKIMLA OLMASI GEREKİYOR"

Özdemir, Süper Lig ve TFF 1. Lig’in 18 takımla oynatılması için çalıştıklarını söyleyerek, "Süper Lig'de ana hedefimiz bence 18 takım olmalı. 20 takımla bile sıkışık olacağı görünmekte. 1. Lig'in de 18 takımla olması gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda çalışmalar devam ediyor” açıklamasını yaptı.

SEYİRCİ ALINACAK MI? AÇIKLADI

Aşı sisteminin başarılı olması durumunda yeni sezonu seyircili oynatmak istediklerini aktaran Başkan Nihat Özdemir, şu ifadelere yer verdi:

"Ağustos ayının ortasında başlatacağımız ligi, kademeli olarak seyircili oynamak istiyoruz. Hedefimiz seyircili oynatmak. Belli sayıda seyircili oynatırsanız, o yetki kulüplerde olacaktır. Biz de TFF olarak rahat edeceğiz. Ana hedefimiz, sayılar düşmeye devam ederse, aşılama sistemi başarılı olursa, maçları düşük kapasitede seyirciyle oynatmak."

"FENERBAHÇE'NİN MÜRACAATINI HUKUK KURULLARIMIZ İNCELİYOR"

Fenerbahçe’nin 1959 öncesi şampiyonluklarının resmiyete kavuşturulması yönünde yaptığı müracaat ile ilgili Nihat Özdemir, "Fenerbahçe, şampiyonluk konusunda müracaat yaptı ama birçok takım da bu şekilde müracaatta bulundu. Bazı takımların da buna karşı görüşleri oldu. Hukuk kurullarımız inceliyor, en doğru kararı vereceğimize inanıyoruz. Biz karar aldıktan sonra bunun itiraz yolları da açık. Bir karar alacağız ama hukuksal yollarının açık olduğunu görüyoruz” ifadelerine yer verdi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Lille'de Türk yıldızların şampiyonluk coşkusu!
FUTBOLFransa'da Türk gecesi!
Nihat Kahveci salladı, Burak Yılmaz yıktı!
FUTBOLNihat salladı, Burak yıktı!
KADERİ TERİM'E BAĞLI! Arda Turan'ın Galatasaray'daki ikinci macerası kısa sürebilir - Spor Haberleri
FUTBOLKaderi Terim'e bağlı!
Guardiola, Agüero'nun Barcelona'ya transfer olacağını açıkladı
FUTBOLGözyaşlarıyla yeni takımını açıkladı!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
FUTBOLİşte Aslan'ın muhtemel rakipleri!
DEV RAKİPLER! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! - Spor Haberleri
FUTBOLİşte muhtemel rakipler
Galatasaray'dan Jürgen Klinsmann açıklaması!
FUTBOLGalatasaray'dan Klinsmann açıklaması!
BİZİMKİLER MANŞETLERDE! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik Fransız basınında geniş yer buldu! - Spor Haberleri
FUTBOLBizimkiler Fransa'da manşetlerde
Kasımpaşa, Şenol Can ile imzaladı
FUTBOLKasımpaşa, Şenol Can ile imzaladı
Kenan Karaman'dan transfer açıklaması
FUTBOLTransfer için flaş sözler!