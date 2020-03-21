Piknik ve mangala yasak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika koronavirüs önlemi: Piknik ve mangala yasak
ABONE OL

Piknik ve mangala yasak

Tarım ve Orman Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında park ve mesire alanlarında piknik ve mangala yasak getirdi. "Evde kal" uyarılarına rağmen vatandaşların Belgrad Ormanı'na gitmesi dikkat çekti

koronavirüs

Tarım ve Orman Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafenin önemine dikkat çeken bir karar aldı. Buna göre park ve mesire alanlarında piknik yapılamayacak, mangal yakılamayacak. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tüm milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak adına mangal yakılması yasaklanmıştır" ifadeleriyle kararı duyurdu.

Ancak bazı İstanbullular dün ve bugün havanın da güzel olmasını fırsat bilerek Belgrad Ormanı'na akın etti. Belgrad Ormanı'nın girişine gelen araçlar kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Araçların bazılarının üzerinde bisikletlerin de olduğu görüldü. İçeri giren araçlar ise piknik alanının etrafında bulunan otoparkları doldurdu.

KORONAVİRÜS ÖZEL SAYFASI VE CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Evsizlerde koronavirüs korkusu - Haberler
GÜNDEMEvsizlerde koronavirüs korkusu
Bahçeli'den son dakika açıklama
GÜNDEMBahçeli: Evde kalalım, kazanacağız
Son dakika koronavirüs! Önlemlerin ardından işte Taksim! - Haberler
GÜNDEMÖnlemlerin ardından işte Taksim!
İbrahim Kalın'dan Aşık Veysel'in anısına
GÜNDEMİbrahim Kalın'dan Aşık Veysel'in anısına
Uzaktan eğitim ders programı belli oldu! İlkokul, ortaokul ve lise EBA uzaktan eğitim ders programı
GÜNDEMİşte uzaktan eğitim ders programı
Son dakika koronavirüs haberleri: Getir çalışanı test sonucu bekliyor
GÜNDEMGetir çalışanı test sonucu bekliyor
Koronavirüse karşı maskeli, dezenfektanlı nikah töreni - Haberler
GÜNDEMMaskeli, dezenfektanlı nikah töreni
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Miraç Gecesi mesajı
GÜNDEMDiyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Miraç Gecesi mesajı
Son dakika flaş haber! Koronavirüs tedbirleri arttı: Oteller, restoranlar, huzurevleri...
GÜNDEMTedbirler arttı: Oteller, restoranlar, huzurevleri...
Koronavirüs dolandırıcılığı! Bıçaklamadan sonra bunu da gördük! Koronavirüs hırsızlığı! - Haberler
GÜNDEMBunu da gördük! Koronavirüs dolandırıcılığı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X