        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Piknikte yıldırım dehşeti! Genç kadın yandı | Bolu haberleri | Son dakika haberleri

        Piknikte yıldırım dehşeti! Genç kadın yandı

        Bolu'nun Aladağlar bölgesinde, piknik yaparken yanlarındaki ağaca yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 3 kişiden biri taburcu edilirken, vücudunda yanıklar oluşan ve durumunun ciddi olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Büşra E.'yle birlikte diğer yaralı Mustafa A., Kocaeli'ne sevk edildi

        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 11:45 Güncelleme:
        Piknikte yıldırım dehşeti! Genç kadın yandı

        Kurban Bayramı tatili için dün 11 kişilik akraba grubuyla Bolu'da, Aladağ Kartal Orman Deposu mevkiine giden ve aniden bastıran yağışta sığındıkları çadırın yanındaki ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan 3 kişinin sağlık kuruluşlarındaki işlemleri sürüyor.

        BİR KİŞİ TABURCU EDİLDİ

        Olayın ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ümit E. (32), tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

        GENÇ KADININ VÜCUDU YANDI

        Sağlık durumu ciddiyetini koruyan ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde ilk müdahalesi yapılan 23 yaşındaki Büşra E.'nin, vücudundaki yanıklar sebebiyle Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

        İKİ YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Genç kadın, ambulansla Kocaeli'ye götürülerek tedavi altına alındı. Bolu'da tedavisi süren diğer yaralı Mustafa A'nın (42) da sağlık ekiplerinin değerlendirmesi sonucunda ileri tetkik ve tedavisi amacıyla Kocaeli'ye sevk edildiği öğrenildi.

        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Bayram ziyareti diye çıktılar... Anne ile oğlu ağlattı!
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!
        8 kent için 'sarı' alarm... Her yerde sağanak!
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Yürek burkan paylaşımdan bir gün sonra hayatını kaybetti!
        İran füzeleri ateşledi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bu sahillere gece girmenin cezası 699 bin TL!
        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar
        Meğer yapışkanlı not kağıtları tesadüfen bulunmuş!
        "Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!"
        'Aşk' sessizliği
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Aşıklar Göcek'te
        Yapay zekanın yenemeyeceği meslekler
