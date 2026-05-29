Kurban Bayramı tatili için dün 11 kişilik akraba grubuyla Bolu'da, Aladağ Kartal Orman Deposu mevkiine giden ve aniden bastıran yağışta sığındıkları çadırın yanındaki ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan 3 kişinin sağlık kuruluşlarındaki işlemleri sürüyor.

BİR KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Olayın ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ümit E. (32), tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

GENÇ KADININ VÜCUDU YANDI

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde ilk müdahalesi yapılan 23 yaşındaki Büşra E.'nin, vücudundaki yanıklar sebebiyle Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

İKİ YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Genç kadın, ambulansla Kocaeli'ye götürülerek tedavi altına alındı. Bolu'da tedavisi süren diğer yaralı Mustafa A'nın (42) da sağlık ekiplerinin değerlendirmesi sonucunda ileri tetkik ve tedavisi amacıyla Kocaeli'ye sevk edildiği öğrenildi.