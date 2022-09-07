Bir garip hırsızlık! Balkonda asılı olan çamaşırları çaldı

Putin'den Batı'ya tepki: Tüm dünya için tehlikeli 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Doğu Ekonomik Forumu'nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı'nın yaptırımları ve Avrupa'da beklenen krize yönelik açıklamalarda bulundu.

Putin "Batı, güvenlik politikası ve ekonomi konusunda kısa vadeli kararlar alıyor, sorunlar daha da büyüyor" dedi.

Rus lider aynı zamanda yaptırımların sadece kendileri değil tüm dünyayı da etkilediğini belirterek "Yaptırımlar tüm dünya için tehlike oluşturuyor, Avrupa ürün sıkıntısı çekiyor, yoksul ülkeler gıdaya ulaşamıyor" açıklamasında bulundu.

"ASKERİ OPERASYON BAŞLATMADIK"

Ukrayna'ya yönelik açıklamalarda da bulunan Putin "Biz askeri operasyon başlatmadık. Biz, 2014'te başlatılanı sona erdirmeye çalışıyoruz" dedi.

Putin hedeflerinin Donbas'taki insanlara yardım etmek olduğunu söylerken, bu adımın ülkelerini daha da güçlendireceğini sözlerine ekledi.

Putin Rusya'yı yaptırımlarla tecrit etmeye yönelik Batı'nın girişimlerinin başarısız olduğunu söylerken, kendilerinin ve fakir ülkelerin Ukrayna tarafından kandırıldığını ifade etti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.