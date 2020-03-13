HABERTURK.COM

BP Petrolleri A.Ş., OPET Petrolcülük A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş., Shell & Turcas Petrol A.Ş. ve Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş.’nin (eski unvanı: Total Oil Türkiye A.Ş.) bayilerine yönelik uygulamaları ile 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, ek görüş, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek, BP Petrolleri A.Ş. - Petrol Ofisi A.Ş. - Shell & Turcas Petrol A.Ş. - OPET Petrolcülük A.Ş.’nin bayilerinin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine oybirliğiyle karar verildi.

Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası uyarınca 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren, yüzde 1’i oranında olmak üzere, - BP Petrolleri A.Ş.’ye - Petrol Ofisi A.Ş.’ye - Shell & Turcas Petrol A.Ş.’ye - OPET Petrolcülük A.Ş.’ye idari para cezası verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş.’nin (eski unvanı: Total Oil Türkiye A.Ş.) ilgili kanunu ihlal etmediğine, dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine yer olmadığına yine oybirliğiyle karar verildi.

Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde söz konusu şirketler Ankara İdare Mahkemelerine itiraz edebilecek.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ 24 saat 24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.