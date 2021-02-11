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Son dakika haberi Şentop'tan Berberoğlu açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Enis Berberoğlu kararıyla ilgili olarak, "O karar bu sabah itibariyle bilgi olarak gelmiş. İlk değerlendirmeyi yapacağız. Milletvekilliğinin nasıl verileceği konusunda açık bir hüküm yok. Genel hukuk kuralları çerçevesinde değerlendireceğiz" dedi. "Berberoğlu şu anda vekil mi sorusuna" Şentop, "Onu hukukçu arkadaşlarla konuşacağız" dedi. Yeni Anayasa sürecine ilişkin konuşan Şentop, "Herkes savunduğu görüşleri bir metin haline getirip tartışılmalı" diye konuştu.

Son dakika: Şentop'tan Berberoğlu açıklaması
Şentop'tan Berberoğlu açıklaması
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HABERTURK.COM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Milletvekilliğinin nasıl verileceği konusunda açık bir hüküm yok. Genel hukuk kuralları çerçevesinde değerlendireceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanat Koleksiyonu "Füreya Koral Sergisi"nin açılışı sonrası konuştu.

Şentop, AYM'nin Berberoğlu hakkında verdiği karara ilişkin, "O karar bu sabah itibariyle bilgi olarak gelmiş. İlk değerlendirmeyi yapacağız. Milletvekilliğinin nasıl verileceği konusunda açık bir hüküm yok. Genel hukuk kuralları çerçevesinde değerlendireceğiz" dedi. "Berberoğlu şu anda vekil mi sorusuna" Şentop, "Onu hukukçu arkadaşlarla konuşacağız" dedi.

Yeni Anayasa tartışmasına da değinen Mustafa Şentop, Herkes savunduğu görüşleri bir metin haline getirip tartışılmalı" diye konuştu.

ABD'Lİ SENATÖRLERİN MEKTUBUNA TEPKİ

ABD'li senatörlerin ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye aleyhine yazdıkları mektubu değerlendiren Şentop şunları söyledi:

"Bu metin okuduğunuzda FETÖ'nün vitrin ismi üzerine bir çalışma yaptığını tahmin edebilirsiniz. FETÖ ile mücadele konusunda rahatsızlıkları var. Bu şahıs kendisinin FETÖ elebaşısının manevi olduğunu ilan etti. Bu şahıs üzerinden Türkiye'ye bir şeyler söyleyenler çok yanlış bir iş yapıyor. Türkiye'de halkımız arasında yaygın bir şekilde darbelerin arkasında ABD olduğuna dair bir kanaat var. Bu bildiri bunu doğrular mı yanlışlar mı? Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verecek bir bildiri. Bunun o bildiriyi imzalayan senatörlerin fikri olduğu kanaatindeyim."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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