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Serie A'da lider Napoli, Torino deplasmanından farklı galip dönüyor

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 27. haftasında Napoli, deplasmanda Torino'yu 4-0 yendi

Serie A'da lider Napoli, Torino deplasmanından farklı galip dönüyor

Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede, ligde şampiyonluğun en güçlü adayı konumundaki Napoli, orta sıralardaki Torino ile kozlarını paylaştı.

Napoli, Torino'yu 4-0 yenerek, 3 puanla sahadan ayrılarak puanını 71 yaptı.

Konuk takımı galibiyete taşıyan golleri, 9 ve 51. dakikalarda Osimhen, 35. dakikada Kvaratskhelia ve 68. dakika Ndombele kaydetti.

Bu sonuçla Napoli, maç eksiği bulunan en yakın takipçisi Inter'in 21 puan önünde liderliğini korurken, lig şampiyonluğuna biraz daha yaklaştı.

Torino ise haftayı puansız kapattı ve 37 puanla 11. sırada kaldı.

Serie A'da bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fiorentina-Lecce: 1-0

Sampdoria-Hellas Verona: 3-1.

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