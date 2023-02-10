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Memur maaşı ödemelerinin öne alınmasının ardından SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarının ödeme tarihleri de deprem dolayısıyla öne çekildi. Aylıklar Salı gününden itibaren ödenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan önlemler kapsamında, SSK (4A) ve BAĞ-KUR (4B) emeklilerinin Şubat ödeme dönemi gelir/aylıklarının ödeme tarihlerini öne çekildiğini açıkladı.

SGK tarafından ödenen gelir ve aylıkların normal ödeme dönemi; SSK aylıkları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında, BAĞ-KUR aylıkları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arasında yer alıyor. Yaşanan deprem felaketi sebebiyle Şubat ödeme dönemi için olmak üzere;

SSK’lılar için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023,

BAĞ-KUR’lular için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar ise 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek.

SSK aylıklarından;

17, 18, 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat’ta,

21, 22, 23, 24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat’ta,

25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat’ta ödenecek.

BAĞ-KUR aylıklarından;

25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat’ta

27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 17 Şubat’ta ödenecek.

— T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (@csgbakanligi) February 10, 2023

MEMUR MAAŞ ÖDEMELERİ DE ÖNE ÇEKİLMİŞTİ

Türkiye genelinde kamuda çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin maaş ödemeleri 4 gün erkene çekilerek 11 Şubat'ta yapılacak

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