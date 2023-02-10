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Son dakika haberi SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları erken ödenecek

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle emekli aylıklarının ödemesi öne çekildi.Memur maaşı ödemelerinin öne alınmasının ardından SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarının ödeme tarihleri de deprem dolayısıyla öne çekildi. Aylıklar Salı gününden itibaren ödenecek.

Son dakika haberi SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları erken ödenecek
HABERTURK.COM

Memur maaşı ödemelerinin öne alınmasının ardından SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarının ödeme tarihleri de deprem dolayısıyla öne çekildi. Aylıklar Salı gününden itibaren ödenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan önlemler kapsamında, SSK (4A) ve BAĞ-KUR (4B) emeklilerinin Şubat ödeme dönemi gelir/aylıklarının ödeme tarihlerini öne çekildiğini açıkladı.

SGK tarafından ödenen gelir ve aylıkların normal ödeme dönemi; SSK aylıkları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında, BAĞ-KUR aylıkları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arasında yer alıyor. Yaşanan deprem felaketi sebebiyle Şubat ödeme dönemi için olmak üzere;

SSK’lılar için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023,

BAĞ-KUR’lular için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar ise 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek.

SSK aylıklarından;

17, 18, 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat’ta,

21, 22, 23, 24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat’ta,

25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat’ta ödenecek.

BAĞ-KUR aylıklarından;

25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat’ta

27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 17 Şubat’ta ödenecek.

MEMUR MAAŞ ÖDEMELERİ DE ÖNE ÇEKİLMİŞTİ

Türkiye genelinde kamuda çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin maaş ödemeleri 4 gün erkene çekilerek 11 Şubat'ta yapılacak

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