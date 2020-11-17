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Tepki çeken dayakta yeni gelişme! İşte jet iddianame ile istenen cezalar

İstanbul Kağıthane'de fabrikada çalışan 15 yaşındaki çocuğa iş yerinde dayak atılması ve bu anların kameraya kaydedilmesine ilişkin gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan iki şüpheli hakkında savcılık, soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan jet iddianamede, iki şüphelinin 8 aydan 3 yıl 6 aya kadar değişen hapisleri talep edildi. Savcılık iddianamenin mahkemece kabul edilmesi halinde tutuklanmalarını da talep etti. Savcılığın tutuklama talebi daha önce reddedilmişti

Son dakika haberi... Tepki çeken dayakta yeni gelişme!
Tepki çeken dayakta yeni gelişme!
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DHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, fabrikada çalışan 15 yaşındaki çocuğa iş yerinde dayak atılması ve bu anların kameraya kaydedilmesine ilişkin olayda iki şüpheli hakkında savcılık, soruşturmasını tamamladı. Jet iddianamede, iki şüphelinin 8 aydan 3 yıl 6 aya kadar değişen hapisleri talep edildi

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 14 Kasım 2020 günü başvuru yapılarak henüz 15 yaşında olan mağdurun darp edildiği bildirilerek, soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Şüpheli Bayram S.K.'nin iş yeri sahibi olduğu, şüpheli Yücel B. aynı iş yerinde kaplama ustası olarak çalıştığı ve mağdur Enes'in şüpheli Yücel'in yanında yaklaşık bir yıldır çırak olarak çalıştığı belirtildi.

BİRİ DÖVDÜ, DİĞERİ KAMERAYA ALDI

İddianamede, müracaattan 3 hafta önce hiçbir geçerli neden yokken şüpheli Yücel B.'nin, mağdur Enes'e defalarca tokat attığı, şüpheli Bayram S.K.'nin ise darp anlarını görüntüye aldığı, her ne kadar Bayram'ın darp etme görüntüsü yoksa da kayıtlarda "Evet Yücel abi, devam et. Yücel abi böyle bitmez. Yücel abi" diyerek şüpheli Yücel'in mağduru darp etme kararlılığını kuvvetlendirdiği kaydedildi.

'EYLEMİ CANAVARCA HİSLE GERÇEKLEŞTİRDİLER'

Mağdur Enes'in henüz 15 yaşında olduğu, henüz fiziksel gelişimi tamamlamadığı, kamera görüntülerinde mağdurun darp edilme eylemine hiçbir karşılık veremediği, tamamen korumacı bir tavır aldığı vurgulandı. Mağdurun kendisine yönelik darp eylemi açısında kendisini beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak durumda olduğunun anlaşıldığı, şüphelilerin hiçbir neden yokken mağduru darp ettikleri ve darp ederken kahkahalar attıkları, böylece eylemi canavarca hisle gerçekleştirdikleri anlaşıldığından "yaralama" eyleminin nitelikli hallerinden cezalandırılmaları istendi.

TAHTA KESME MAKİNESİYLE PARMAĞINI KESMİŞ

Mağdurun ifadesinde, bu olaylardan 6 ay önce şüpheli Yücel B.'nin sağ işaret parmağını tahta kesme makinesiyle kestiğini söylediği de yer aldı. Kamera görüntülerinde mağdurun geçmişteki yaralarının gösterildiği ve kimin yaptığı sorulması üzerine, mağdurun Yücel'e, "Sen yaptın" dediği belirtildi. İddianamede, şüpheli Yücel B.'nin yaklaşık 6 ay önce tahta kesme makinesiyle mağduru yaraladığı anlaşıldığından "silahla yaralama" suçundan da cezalandırılması talep edildi. Mağdur Enes'te darp cebir izine rastlanmadığı, ancak kamera kayıtları ve şüphelilerin dolaylı ikrarlarıyla darp eyleminin sabit olduğu belirtildi.

İKİ ŞÜPHELİ İÇİN AYRI CEZA İSTENDİ

Şüphelilerden Bayram S. K'nin "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle yaralama" suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. Şüphelilerden Yücel B. hakkında ayrıca "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla yaralama" ve "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle yaralama" suçundan toplam 1 yıl 2 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi. İddianamede, şüphelilerin işledikleri suçla toplumda uyandırdıkları infial, eğlenmek amaçlı yaşı küçük mağduru darp etmiş olmaları, atılı suçun mağdurun geleceği üzerindeki olumsuz etki dikkate alınarak iddianame kabul edildiğinde tutuklanmaları da istendi. İddianame kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

7 YIL ÖNCE BEYİN AMELİYATI OLMUŞ

Kağıthane'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki Enes Y.'nin aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki Yücel B. tarafından darp edilmiş, darp anları Bayram S.K. tarafından cep telefonuyla kayda alınmıştı. Görüntüleri gören Enes Y.'nin amcası, iş yerine gelerek çocuğu almıştı. Daha önce de defalarca şiddete maruz kaldığı ortaya çıkan çocuğun darp edilmesi görüntüleri tepkiye neden olmuştu.

Olayın ortaya çıkması üzerine polis, şüpheliler Yücel B. ile o anları kahkaha atarak cep telefonu kamerasına kaydeden Bayram S.K.'yı gözaltına almıştı. İki şüpheli dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılmıştı. Savcı iki şüphelinin de "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yaralama" suçundan tutuklanmasını talep etmişti. Nöbetçi İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan iki şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık şüphelilerin tutuklanmalarına itirazda bulunmuş, ancak itiraz üst mahkemece reddedilmişti.

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