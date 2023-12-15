Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Terörist Murat Karayılan'ın koruması öldürüldü!

        Son dakika haberi Terörist Karayılan'ın koruması öldürüldü!

        Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın koruması "Herekol Hezex" kod adlı Yunus Aras, Kahramanlar-32 operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristin 4 güvenlik görevlisinin şehit olduğu, 15 güvenlik görevlisinin de yaralandığı 4 terör eyleminde yer aldığı tespit edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 11:25 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terörist Karayılan'ın koruması öldürüldü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        4 Aralık’ta düzenlenen Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan’ın korumalığını yapan "Herekol Hezex" kod adlı Yunus Aras olduğu tespit edildi.

        Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt mahallesi kırsalında takibe alınan 2 BTÖ mensubu terörist, 4 Aralık’ta Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi.

        Etkisiz hale getirilen teröristlerden kimliği belirlenemeyen BTÖ Mensubunun DNA testinde "Herekol Hezex" kod alı Yunus Aras olduğu belirlendi. Teröristin 2019 yılında Irak’ın kuzeyinde BTÖ'nün sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan’ın korumalığını yaptığı da belirlendi.

        Hain terörist Herekol Hezex (K) Yunus Aras’ın 4 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 15 güvenlik görevlisinin yaralandığı 4 eylemde rol aldığı tespit edildi.

        Hain teröristin katıldığı eylemler;

        * Şırnak ili Gabar Dağı bölgesinde 04 Nisan 2017 tarihinde Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Yavşan, Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk, Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl’ün şehit edilmesi ve 9 güvenlik görevlimizin yaralandığı EYP’li saldırı olayı,

        * Şırnak ili Gabar Dağı Görmeç Üs bölgesinde 05 Mayıs 2017 tarihinde Tankçı Uzm.Çvş. Musa VURUŞKAN’ın şehit, 2 güvenlik görevlimizin yaralandığı silahlı saldırı olayı,

        * Şırnak ili Gabar Dağı bölgesinde 8 Ocak 2018 tarihinde 1 güvenlik görevlimizin yaralandığı EYP’li saldırı olayı,

        * Şırnak ili Gabar Dağı bölgesinde 23 Şubat 2018 tarihinde 3 güvenlik görevlimizin yaralandığı silahlı saldırı olayı tespit edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        "1979'a götürdü"
        "1979'a götürdü"
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        5 haftadır artış sürüyor! Baraj doluluk oranında son veri!
        5 haftadır artış sürüyor! Baraj doluluk oranında son veri!
        "Kariyer sezonunu oynuyor"
        "Kariyer sezonunu oynuyor"
        "Marmara'nın sessiz çığlıkları"
        "Marmara'nın sessiz çığlıkları"
        Biri başından öteki kaşından yaralandı! İstekalı kavgada taraflar barıştı!
        Biri başından öteki kaşından yaralandı! İstekalı kavgada taraflar barıştı!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Düğüne gider gibi boşanmaya gitti!
        Düğüne gider gibi boşanmaya gitti!
        2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ile eziyet! Caninin cezası belli oldu!
        2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ile eziyet! Caninin cezası belli oldu!
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Mağlubiyet planları bozdu!
        Mağlubiyet planları bozdu!
        ABD, İsrail'e süre verdi
        ABD, İsrail'e süre verdi
        AB'de Ukrayna-Macaristan krizi!
        AB'de Ukrayna-Macaristan krizi!
        Hamilelikte şiddetli bulantı ve kusmaların nedeni bulundu
        Hamilelikte şiddetli bulantı ve kusmaların nedeni bulundu
        Kredi notu neden yükselecek?
        Kredi notu neden yükselecek?