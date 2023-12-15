Son dakika haberi Terörist Karayılan'ın koruması öldürüldü!
Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın koruması "Herekol Hezex" kod adlı Yunus Aras, Kahramanlar-32 operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristin 4 güvenlik görevlisinin şehit olduğu, 15 güvenlik görevlisinin de yaralandığı 4 terör eyleminde yer aldığı tespit edildi
4 Aralık’ta düzenlenen Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan’ın korumalığını yapan "Herekol Hezex" kod adlı Yunus Aras olduğu tespit edildi.
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt mahallesi kırsalında takibe alınan 2 BTÖ mensubu terörist, 4 Aralık’ta Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden kimliği belirlenemeyen BTÖ Mensubunun DNA testinde "Herekol Hezex" kod alı Yunus Aras olduğu belirlendi. Teröristin 2019 yılında Irak’ın kuzeyinde BTÖ'nün sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan’ın korumalığını yaptığı da belirlendi.
Hain terörist Herekol Hezex (K) Yunus Aras’ın 4 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 15 güvenlik görevlisinin yaralandığı 4 eylemde rol aldığı tespit edildi.
Hain teröristin katıldığı eylemler;
* Şırnak ili Gabar Dağı bölgesinde 04 Nisan 2017 tarihinde Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Yavşan, Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk, Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl’ün şehit edilmesi ve 9 güvenlik görevlimizin yaralandığı EYP’li saldırı olayı,
* Şırnak ili Gabar Dağı Görmeç Üs bölgesinde 05 Mayıs 2017 tarihinde Tankçı Uzm.Çvş. Musa VURUŞKAN’ın şehit, 2 güvenlik görevlimizin yaralandığı silahlı saldırı olayı,
* Şırnak ili Gabar Dağı bölgesinde 8 Ocak 2018 tarihinde 1 güvenlik görevlimizin yaralandığı EYP’li saldırı olayı,
* Şırnak ili Gabar Dağı bölgesinde 23 Şubat 2018 tarihinde 3 güvenlik görevlimizin yaralandığı silahlı saldırı olayı tespit edildi.