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        Haberler Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Son dakika haberi TFF'den Avrupa'da 5 takım müjdesi! - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi TFF'den Avrupa'da 5 takım müjdesi!

        TFF, 2024-2025 sezonunda ülkemizin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edileceğini açıkladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.08.2023 - 16:42
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        TFF'den Avrupa'da 5 takım müjdesi!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gelecek sezon Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım ile temsil edileceğini açıkladı.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre Türkiye, 2024-2025 sezonunda Avrupa kupalarında 5 takımla temsil edilecek. Türkiye, UEFA'nın katılım listesine ilişkin sirküleri uyarınca gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile Avrupa arenasında yer alabilecek.

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