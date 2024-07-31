TFF'den mavi kart uygulaması için karar!

TFF, mavi kart uygulamasına sahip oyuncuların sözleşme süresi boyunca yerli statüsünde oynamaya devam edeceklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "2023 – 2024 Sezonunda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olarak A Takım Listesine yazılan 1 futbolcuyu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olarak A Takım Listesine yazdıkları 1 futbolcuyu sözleşme süreleri sonuna kadar müktesep hakları sebebiyle Madde 2'nin e fıkrası kapsamında A Takım Listesine yazabilirler." denildi.