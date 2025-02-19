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        Haberler Gündem SON DAKİKA HABERİ: THY’den sefer iptali açıklaması

        THY’den sefer iptali açıklaması!

        İstanbul'da, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), perşembe ve cuma günü yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 15:03 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:09
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        THY'den sefer iptali açıklaması!
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        İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili olarak THY'den açıklama yapıldı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

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