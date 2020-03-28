HABERTURK.COM

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle şirketler ve vatandaşlar için atılan yeni adımları duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Pekcan, yurtdışındaki Türklerin ülkede bulunan şahsi kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresini, başvuru gerekmeksizin 30 Haziran tarihine kadar uzattıklarını bildirdi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Pekcan, bu süreçte firmaların gümrük mevzuatından kaynaklı bazı süre yükümlülüklerine uymakta karşılaşabileceği sorunları ortadan kaldırmaya yönelik olarak da gerekli önlemleri aldıklarını belirtti ve "Bu kapsamda, geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, hariçte işleme rejimi veya geçici ihracat kapsamında gümrük idaresince verilen izin süresi dolan veya dolacak eşya için, izin süre sonunu yükümlü tarafından herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmaksızın 30.06.2020 tarihi olarak belirledik." ifadelerini kullandı

— Ruhsar Pekcan (@pekcan) March 28, 2020

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.