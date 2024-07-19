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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Ticaret Bakanı Bolat Habertürk - Bloomberg HT ortak yayınında - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanı Bolat Habertürk - Bloomberg HT ortak yayınında

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat Habertürk-Bloomberg HT ortak yayınında, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır ve Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'in sorularını yanıtlıyor

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        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 10:03 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:08
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        Ticaret Bakanı Bolat Habertürk'te
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        Bakan Bolat'ın konuşmasından öne çıkanlar;

        İhracatımız ilk 6 ayda 2,4 milyar dolar arttı.

        Mayısta dış ticaret açığımızda 25 milyar dolar azalma kaydettik.

        İhracatta hazirandaki gerilemeyi kapatacağız, temmuz ayı iyi gidiyor.

        Bu yıl ihracatta 267 milyar dolarlık hedefimiz için yoğun bir çaba içindeyiz.

        Yıl sonunda cari işlemler açığı hedefimiz 20-25 milyar dolar arasında.

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