Fırtına'da başkan Ahmet Ağaoğlu da görevi bırakmış ve kulüp kongre kararı almıştı.

Trabzonspor Direktörü Abdullah Avcı, üst üste kötü sonuçların ardından yeni yönetimin de önünü açmak için görevlerinden istifa etme kararı aldı.

23 YILLIK KARİYERİNİN İLK ŞAMPİYONLUĞUNU YAŞADI

Abdullah Avcı, geçen sezon Trabzonspor'la Süper Lig'de zafere ulaşarak hem bordo-mavililerin hem de kendisinin lig hasretini bitirmişti. Başakşehir'de kıyısından döndüğü şampiyonluğu 38 yıl sonra Trabzon kentine getiren Avcı, 23 yıllık kariyerinin de en büyük başarısına Karadeniz'de ulaştı.