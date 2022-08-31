Kopenhag, Trabzonspor ile Cornelius transferi için anlaşmaya varıldığını açıkladı. 29 yaşındaki eski oyuncusu ile tekrar anlaştıklarını açıklayan Kopenhag, Cornelius'un sağlık kontrolü ve transfer görüşmelerini yapmak için yola çıktığını da açıkladı. Kopenhag yaptığı açıklamada, Andreas Cornelius'u tekrar Kopenhag'da görmeyi dört gözle beklediklerini de dile getirdi. — F.C. København (@FCKobenhavn) August 31, 2022

Futbola 2010 yılında Kopenhag'da başlayan Andreas Cornelius, 2013'te Cardiff'e transfer oldu ve 1 sezon sonra tekrar Danimarka ekibine geri döndü. Daha sonra sırasıyla Atalanta, Bordeaux ve Parma formalarını giydikten sonra 2021 yılında Trabzonspor'a transfer oldu. 6 MİLYON EURO Kopenhag, bu transfer için Trabzonspor'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. KAP BİLDİRİMİ GELDİ Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada ''Profesyonel futbolcumuz Andreas Evald Cornelius'in, FC Kobenhavn'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Kobenhavn, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 6.000.000.-EUR ödeme yapacaktır.'' denildi. Trabzonspor'un geçen yaz Parma'dan transfer ettiği Cornelius'un bordo-mavili kulüple 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

SÜPER LİG'İN EN GOLCÜ 4. OYUNCUSU Süper Lig'in en başarılı forvetleri arasında yer alan Cornelius'un, Trabzonspor'un şampiyonluk yaşadığı sezonda takıma önemli katkıları olmuştu. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in en fazla gol atan 4. oyuncusu olan Cornelius'un, geride kalan sezonda Süper Lig'de çıktığı 37 maçta 15 gol ve 5 asisti bulunuyor. 1 KEZ SAKATLIK YAŞADI Takım içerisindeki uyumlu davranışları ve oyun disipliniyle bilinen Cornelius, Trabzonspor´da tek sakatlığını UEFA Konferans Ligi´nde oynanan Roma maçında yaşamıştı. Omuz sakatlığı yaşayan golcü, 10 gün sahalardan uzak kalarak 2 maç kaçırmıştı.