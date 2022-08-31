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Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da son dakika transfer haberleri... Cornelius ile yollar ayrıldı
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Trabzonspor'da son dakika... Cornelius ile yollar ayrıldı

Son dakika transfer haberleri... Kopenhag, Trabzonspor ile Cornelius transferi için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Danimarka ekibi, bu transfer için Trabzonspor'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İşte detaylar

Trabzonspor'da son dakika transfer haberleri... Cornelius ile yollar ayrıldı

Kopenhag, Trabzonspor ile Cornelius transferi için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

29 yaşındaki eski oyuncusu ile tekrar anlaştıklarını açıklayan Kopenhag, Cornelius'un sağlık kontrolü ve transfer görüşmelerini yapmak için yola çıktığını da açıkladı.

Kopenhag yaptığı açıklamada, Andreas Cornelius'u tekrar Kopenhag'da görmeyi dört gözle beklediklerini de dile getirdi.

Futbola 2010 yılında Kopenhag'da başlayan Andreas Cornelius, 2013'te Cardiff'e transfer oldu ve 1 sezon sonra tekrar Danimarka ekibine geri döndü. Daha sonra sırasıyla Atalanta, Bordeaux ve Parma formalarını giydikten sonra 2021 yılında Trabzonspor'a transfer oldu.

6 MİLYON EURO

Kopenhag, bu transfer için Trabzonspor'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

KAP BİLDİRİMİ GELDİ

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada ''Profesyonel futbolcumuz Andreas Evald Cornelius'in, FC Kobenhavn'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Kobenhavn, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 6.000.000.-EUR ödeme yapacaktır.'' denildi.

Trabzonspor'un geçen yaz Parma'dan transfer ettiği Cornelius'un bordo-mavili kulüple 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

SÜPER LİG'İN EN GOLCÜ 4. OYUNCUSU

Süper Lig'in en başarılı forvetleri arasında yer alan Cornelius'un, Trabzonspor'un şampiyonluk yaşadığı sezonda takıma önemli katkıları olmuştu. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in en fazla gol atan 4. oyuncusu olan Cornelius'un, geride kalan sezonda Süper Lig'de çıktığı 37 maçta 15 gol ve 5 asisti bulunuyor.

1 KEZ SAKATLIK YAŞADI

Takım içerisindeki uyumlu davranışları ve oyun disipliniyle bilinen Cornelius, Trabzonspor´da tek sakatlığını UEFA Konferans Ligi´nde oynanan Roma maçında yaşamıştı. Omuz sakatlığı yaşayan golcü, 10 gün sahalardan uzak kalarak 2 maç kaçırmıştı.

HABERTÜRK DUYURMUŞTU

Habertürk Spor, Trabzonspor'da yaşanan sürpriz ayrılık haberini dün okuyucularına duyurmuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a elenilmesinin ardından taraftarın tepkisini alan Andreas Cornelius Trabzonspor'dan ayrılma kararı alırken, altyapısında yetiştiği Kopenhag'a geri döndü. Danimarkalı forvet, bu yaz Club Brugge ve Fiorentina'nın tekliflerini kabul etmemişti.

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