Trabzonspor, Andreas Cornelius ile transfer görüşmelerini KAP'a duyurdu. Bordo-mavililer, Serie A ekiplerinden Parma ile Cornelius'un transferi için yaklaşık 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığını resmen açıkladı. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Andreas Evald Cornelius'un kulübümüze transferi konusunda, Parma Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, sözleşme fesih bedeli olarak, 4 taksit halinde, 4.873.500.-EUR + %5 Fifa dayanışma katkısı ödenecektir"

SÖZLEŞME DÖRT YILLIK!

Trabzonspor, Danimarkalı futbolcuyla dört yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavililerden KAP'a yapılan açıklamaya göre Cornelius'a yıllık 1,5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

Cornelius'un sözleşmesinde 20 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunurken menajerlik hizmeti olarak ise sözleşmenin devam ettiği süre boyunca futbolcunun yıllık ücretinin yüzde 10'u ödenecek.