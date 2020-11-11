Son dakika haberi... Trafiğe bir bisikletli kurban daha! Son bir ayda ölü sayısı 10 oldu

Trafiğe bir bisikletli kurban daha! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Bisikletlilerin trafikte can verdiği kazaların ardı arkası kesilmiyor. 2018-2019 yıllarında 238 kişinin öldüğü korkunç tabloya sadece son bir ayda 8 ilde 2'si çocuk ve 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 9 kişi daha eklendi. Son kaza haberi ise Konya'nın Ereğli ilçesinden geldi. Burada da bir bisiklet sürücüsü kamyon kurbanı oldu.

KONYA: KAMYONUN ALTINDA FECİ ÖLÜM

Kaza, dün saat 17.10 sıralarında Türbe Mahallesi Şehit Ali Aksu Caddesi'nde meydana geldi. Recep Aktaş yönetimindeki 34 ER 3136 Plakalı kamyon, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Osman Gök'ün kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve kamyonun altında kalan Gök, yaralandı.

Osman Gök

Çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Gök, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Aktaş da gözaltına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'daki kaza yeri.

SAKARYA: YAYA GEÇİDİNDEN GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Kaza, 2 Kasım Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Ahmed Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Çevre yolu istikametine bisikletiyle seyir halinde olan Fikri Turan, iddiaya göre yaya geçidinden geçmek için sola manevra yaptı. Bu esnada çevre yolu istikametine gitmekte olan S.D. idaresindeki 54 AEG 493 plakalı otomobil bisikletli adama arkadan çarptı. Olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen Turan, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Turan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Muhammet Efe Küçükuğuz

KONYA: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK ÖLDÜ

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin çarparak kaçtığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti. 31 Ekim Cumartesi günü meydana gelen olayda, sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, Beyşehir-Isparta kara yolu Bahçelievler Mahallesi'nde bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Muhammet Efe Küçükuğuz'a (9) çarptıktan sonra kaçtı. Kazada, ağır yaralan küçük çocuk sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçükuğuz, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Bisiklet sürücüsü Metin Güner'den geriye çizmeleri kaldı.

ZONGULDAK: GERİYE ÇİZMELERİ KALDI

29 Ekim Perşembe günü meydana gelen kaza, Saltukova beldesi Karakoç köyünde meydana geldi. Ankara-Bartın Karayolunda yaşanan kazada H.A. idaresindeki otomobil, bisikletiyle karşıya geçmek isteyen Metin Güner'e (47) çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole yuvarlanarak takla attı. Bisiklet sürücüsü Metin Güner ise yol kenarına fırlayarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan ve kalbi duran bisiklet sürücüsü Metin Güner'e kalp mesajı yaparak hayata döndürdü. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Güner'den geriye ise olay yerinde ayağından çıkan çizmeleri kaldı.

İsmail Baş

AFYONKARAHİSAR: ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUK KURTULAMADI

Kaza, 23 Ekim Cuma günü saat 13.00 sıralarında, Bolvadin- Emirdağ kara yolunun Belediye Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bolvadin'den Emirdağ yönüne giden M.Y.'nin (35) kullandığı 03 SG 045 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan yüzde 50 zihinsel engelli İsmail Baş'a çarptı. Savrulan İsmail Baş, başını asfalt zemine vurup, ağır yaralandı. İsmail Baş (16),çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan İsmail Baş, doktorların müdahalesine rağmen 28 Ekim'de yaşamını yitirdi. Olay yerinde jandarmaya ifade veren otomobil sürücüsü M.Y. ise daha sonra serbest bırakıldı.

Svetlana Stolbun

ANTALYA: HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafriyat kamyonunun altında kalan yabancı uyruklu bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. 22 Ekim Perşembe günü meydana gelen olayda, Cumhuriyet Mahallesi'nde tali yoldan bisikletiyle çıkan Rus uyruklu Svetlana Stolbun, Yaşar Doğu Caddesi'nde ilerleyen Adem Ç'nin (44) kullandığı 21 DC 303 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı. Bisiklet sürücüsü Stolbun, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Adem Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

İZMİR: ÜZERİNDEN İKİNCİ BİR ARAÇ GEÇTİ

İzmir'in Urla ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti. 20 Ekim Salı günü meydana gelen olayda, Ahmet G. yönetimindeki 35 ADH 417 plakalı otomobil, Çeşme-Urla kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Nimetullah Kayumi'nin kullandığı bisiklete çarptı. Hastaneye kaldırılan Afganistan uyruklu bisiklet sürücüsü Kayumi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nimetullah Kayumi'nin üzerinden bir başka aracın geçtiği iddiası üzerine Urla Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı.

Zeynep Aslan

İZMİR: SPORCU ZEYNEP ASLAN'A KAMYON ÇARPTI

İzmir'in Menemen ilçesinde, bisikletiyle antrenman yapan sporcu Zeynep Aslan, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. 14 Ekim Çarşamba günü ilçeye bağlı Kaklıç Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, Aycan Y. yönetimindeki 35 AİM 602 plakalı kamyon, bisikletiyle antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'a çarptı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan kontrolde Zeynep Aslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yusuf Demirkapan

DENİZLİ: MİDİBÜS ÇARPTI

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde midibüsün çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. 13 Ekim Salı günü meydana olayda, Sığma Mahallesi'nde Ercan Türkeli idaresindeki 20 BF 354 plakalı midibüs, aynı yönde ilerleyen Yusuf Demirkapan'ın (69) kullandığı bisiklete çarptı. Yaralanan Demirkapan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Sarayköy Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Oğuzhan Bakıcı

KAHRAMANMARAŞ: TIR'IN ÇARPTIĞI GENÇ KURTARILAMADI

Kahramanmaraş’ta TIR'ın çarptığı bisikletli genç, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. 18 yaşındaki Oğuzhan Bakıcı'nın hayatına mal olan kaza 2 Ekim'de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yol ayrımında meydana geldi. Bisikletle evine giden Oğuzhan Bakıcı, bir TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralandı. Göksun Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesi yapılan Bakıcı, sevk edildiği Kahramanmaraş Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 11 Ekim'de hayatını kaybetti.