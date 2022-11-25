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TTB Başkanı Fincancı için 7 yıl 6 ay hapis istemi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkındaki soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu bulunan Fincancı’nın “örgüt propogandası” suçundan cezalandırılmasını istedi.

Son dakika: TTB Başkanı Fincancı için 7 yıl 6 ay hapis istemi
TTB Başkanı Fincancı için 7 yıl 6 ay hapis istemi
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HABERTURK.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Fincancı, 20 Ekim'de PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınmıştı.

YASA NE DİYOR?

Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesinde, "Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır" ifadeleri yer alıyor.

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