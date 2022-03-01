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UEFA ve FIFA'dan Rusya kararı!

UEFA ve FIFA, Rus kulüplerini ve Rusya Milli Takımı'nı ikinci bir duyuruya kadar uluslararası organizasyonlardan men ettiğini açıkladı

MEN EDİLDİ! Son dakika: UEFA ve FIFA'dan Rusya kararı! - Spor haberleri

UEFA, Rus kulüplerinin ve milli takımlarının Avrupa kupalarına katılımlarını askıya alma kararı aldı. Rus kulüpleri ve Rusya Milli Takımı, FIFA Konseyi ve UEFA İcra Komitesi tarafından alınan karar doğrultusunda bir sonraki duyuruya kadar FIFA ve UEFA organizasyonlarına katılım sağlayamayacak.

KARAR RUSYA'NIN 3 TAKIMINI ETKLİYOR

FIFA ve UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya alma kararından, Rusya'nın erkek ve kadın A milli futbol takımları ile Spartak Moskova Kulübü etkileniyor.

İkinci bir duyuruya kadar geçerli kararda değişiklik yapılmazsa Rusya Milli Erkek Futbol Takımı, yarı finalleri 24 Mart, finali ise 29 Mart'ta oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasından ihraç edilecek.

Rusya Milli Kadın Futbol Takımı, 6-31 Temmuz tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'na katılamayacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Alman kulübü Leipzig ile eşleşen Spartak Moskova da turnuvanın dışında kalacak.

UEFA, GAZPROM İLE İŞ BİRLİĞİNİ SONLANDIRDI

UEFA, Rus enerji şirketi Gazprom ile arasındaki sponsorluk anlaşmasını sonlandırma kararı aldı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, derhal yürürlüğe giren kararın UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA milli takım organizasyonları ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası dahil mevcut tüm anlaşmaları kapsadığı belirtildi.

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