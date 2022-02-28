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Haberler Futbol Avrupa Ligi Rus takımına büyük şok: UEFA'dan Leipzig - Spartak Moskova maçı için flaş karar! - Güncel Haberler
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Rus takımına büyük şok: UEFA'dan RB Leipzig - Spartak Moskova kararı

Almanya'da çıkan haberlere göre UEFA, Avrupa Ligi'ndeki RB Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesini iptal etti. İddialara göre RB Leipzig doğrudan çeyrek finale yükseldi

Rus takımına büyük şok: UEFA'dan Leipzig - Spartak Moskova maçı için flaş karar! - Güncel Haberler

Almanya'da yayın yapan Bild, Rusya'nın Ukrayna'ya silahlı harekatı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki RB Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesini iptal ettiğini yazdı. İddiaya göre bu kararla birlikte Alman ekibi RB Leipzig, direkt olarak çeyrek finale yükseldi.

UEFA, 28 Mayıs'ta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini de Rusya'nın Saint-Petersburg şehrinden alıp, Paris'e vermişti.

"UEFA'YA GÜVENİYORUZ" DEMİŞTİ

RB Leipzig takımının yöneticisi Oliver Mintzlaff bir açıklama yapmış ve "İletişim kalmaya devam ediyoruz. UEFA'ya ve onların vereceği karara güvenimiz tam. Maçların iptal edileceğini düşünüyoruz." demişti.

Hafta sonu RB Leipzig'ten yapılan açıklamada UEFA ile görüşmelerin sürdüğü ve Spartak Moskova eşleşmesiyle ilgili kararın yakın zamanda açıklanacağı belirtilmişti.

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