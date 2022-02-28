Almanya'da yayın yapan Bild, Rusya'nın Ukrayna'ya silahlı harekatı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki RB Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesini iptal ettiğini yazdı. İddiaya göre bu kararla birlikte Alman ekibi RB Leipzig, direkt olarak çeyrek finale yükseldi.

UEFA, 28 Mayıs'ta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini de Rusya'nın Saint-Petersburg şehrinden alıp, Paris'e vermişti.

"UEFA'YA GÜVENİYORUZ" DEMİŞTİ

RB Leipzig takımının yöneticisi Oliver Mintzlaff bir açıklama yapmış ve "İletişim kalmaya devam ediyoruz. UEFA'ya ve onların vereceği karara güvenimiz tam. Maçların iptal edileceğini düşünüyoruz." demişti.

Hafta sonu RB Leipzig'ten yapılan açıklamada UEFA ile görüşmelerin sürdüğü ve Spartak Moskova eşleşmesiyle ilgili kararın yakın zamanda açıklanacağı belirtilmişti.