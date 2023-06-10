Yaşadıklarına inanamadı! Ölümden kıl payı kurtuldu!

"YİYECEK EKMEĞİMİZ VARMIŞ"

Şans eseri ölümden döndüğünü söyleyen İdris Fidan, "Dükkanda beklerken, televizyon izliyordum. Bir anda gelen sesle can havliyle fırladım. Yukarıdan düşen mermi kafamdan sekti. O anda ne yapacağımı şaşırdım. Bir yerden mi sıktılar diye düşündüm. Memur arkadaşlar geldiğinde yorgun merminin isabet ettiğini söylediler. Böyle bir hadise atlattık. Yiyecek ekmeğimiz varmış. Tam sağ tarafıma kafamı sıyırarak yere sekmesi bir oldu zaten. Bununla atlattık, daha da kötüsü olabilirdi" dedi.