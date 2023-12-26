SON DAKİKA HABERİ: Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, 73 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaşar Okuyan kimdir, ne zaman ve neden öldü?

SON DAKİKA HABERİ: Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, 73 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaşar Okuyan kimdir, ne zaman ve neden öldü?

Son dakika haberi Yaşar Okuyan hayatını kaybetti Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, 73 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Üç çocuk babası olan Okuyan'ın, çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği açıklandı

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde vefat etti. Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan, bu sabaha karşı hayatını kaybetmiştir.

ÖLÜM NEDENİ: ORGAN YETMEZLİĞİ Uzun süredir hastanemizde tedavi altında olan Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu son haftada ağırlaşmış ve 26 Aralık 2023 tarihinde saat 02.46'da tüm çabalarımıza karşı çoklu organ yetmezliği ile hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi. 10 GÜN ÖNCE İÇ KANAMA GEÇİRMİŞTİ Okuyan, 10 gün önce iç kanama geçirerek yoğun bakım servisine alınmış, entübe edilmiş ve durumunun stabil olduğu belirtilmişti.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI YAPMIŞTI 1950'de Yalova'da doğan, evli ve 3 çocuk babası olan Yaşar Okuyan, 1995-2002 yılları arasında Yalova milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinde bulunmuştu. MHP'DE SİYASETE ATILMIŞTI Yaşar Okuyan, Milliyetçi Hareket Partisi, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Halkın Yükselişi Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi gibi partilerde siyaset yaptı.