Yavrularıyla birlikte katlettiler! 0:00 / 0:00

İHA

Antalya'da vatandaşlar tarafından beslenen yavrularıyla birlikte 12 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü. Hayvanseverler durumu jandarmaya bildirerek şikayetçi oldu.

Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi’nde bitkisel üretim üzerine faaliyet yürüten iş yeri çalışanları, sokağa terk edilen köpekleri beslemeye başladı. Her gün köpekleri besleyen hayvanseverlerden Havva Coşkun, sabah geldiğinde yavrularla birlikte 12 köpeğin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.

JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yapılan kontrollerde köpeklerin ağzından salyalar akarak öldüğü belirlendi. Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünden şüphelenen hayvanseverler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin köpeklerin ölüleri Kepez Belediyesi ekipleri tarafından alındı. Jandarma ekipleri köpekleri zehirleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Hayvanseverle telef olan köpeklerin son halini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

'BU CANLILARDAN NE İSTEDİLER, NASIL KIYDILAR'

Gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşayan Havva Coşkun, "Sokağa terkedilen köpeklere biz her gün besleme yapıyorduk. Ama bugün geldiğimizde 12 canımızın öldürüldüğünü gördük. Zehirlenmiş olabileceğini düşünüyoruz. Hepsi yan yana sıralı şekilde ölmüş kalmış. Bu hayvanlar buraya terkedildiği için yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Biz hayvanseverler elimizden gelen beslemeyi yapıyorduk. Bu canlılardan ne istediler, nasıl kıydılar, anlam veremedik" dedi.

Hayvanlara yapılan eziyet ve ölümlerin önüne geçilmesini isteyen Coşkun, 12 köpeği zehirleyen kişi ya da kişilerin bulunması için yetkililerden destek istedi.