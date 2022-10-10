Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde zincirleme kaza!

İstanbul Sarıyer'de kamyon, hafif ticari araç ile 2 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ankara istikametinde kamyon, hafif ticari araç ile 2 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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