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Son dakika haberi Bakan Kurum: "Yeni Dereli'yi 1 yıl içinde inşa edeceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki sel felaketi ile ilgili, "En geç 1 yıl içerisinde yeni Dereli'yi inşa etmiş olacağız" açıklamasında bulundu

son dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki sel felaketi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

AA'da yer alan habere göre Kurum, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlam, güvenli konutlarında, yürüyüş yollarında, yeşil alanlarında yaşayabileceği yeni bir Dereli'nin inşasını hep birlikte gerçekleştirip 2021 yılı bitmeden de kendilerine teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki alt yapı çalışmalarına da değinen Kurum, "7-8 gün içerisinde Dereli'yi eski haline büyük oranda getirdik. Altyapı tamamen çalışıyor, içme sularımız verildi, kanalizasyon, yağmur suyumuz onarıldı ve hayat burada normale dönmeye başladı." dedi.

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