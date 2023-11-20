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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Erzincan'da yeşil ve gri kategoride 2 terörist öldürüldü!

        Son dakika haberi Yeşil ve gri kategoride 2 terörist öldürüldü!

        Erzincan'ın Kemah kırsalında düzenlenen Kahramanlar-28 operasyonunda; 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 08:22 Güncelleme: 20.11.2023 - 08:50
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        Yeşil ve gri kategoride 2 terörist öldürüldü!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'ten yaptığı açıklamada, Kahramanlar-28 operasyonu hakkında bilgi verdi.

        Erzincan Kemah kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Kahramanlar-28 Operasyonu kapsamında, komandolar ve güvenlik korucu timleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

        "ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI"

        İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde yeşil kategoride yer alan ve 3 jandarma uzman çavuşun şehit edilmesi talimatını veren "Aras Digor" kod adlı Yunus Babayiğit ve gri kategoride yer alan H.G. isimli teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. H.G. isimli teröristin ise 1 vatandaşımızın şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması ile sonuçlanan 6 eyleme katıldığı tespit edildi.

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Hainlerin tek tek nefeslerini keseceğiz" derken, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecek" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf: İHA/Arşiv

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