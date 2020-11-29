Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi: 'Yok artık' dedirten yarış! Yasağı fırsat bilip toplandılar
ABONE OL

'Yok artık' dedirten yarış! Yasağı fırsat bilip, o ilde toplandılar

Sokağa çıkma yasağını fırsat bilip otomobil yarışı için faklı illerden Konya'ya gelen yaklaşık 63 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesildi. Katılımcıların her birinden biner lira toplanması planlanan yarışta, 18 aracın yarışacağı ve toplanan paranın da birinciye ödül olarak verileceği öğrenildi

Son dakika haberi: 'Yok artık' dedirten yarış! Yasağı fırsat bilip toplandılar
DHA

Sokağa çıkma yasağını fırsat bilip otomobil yarışı için faklı illerden Konya'ya gelen yaklaşık 63 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesildi.

Akılalmaz olay, saat 02.00 sıralarında Konya-Karaman çevreyolunda meydana geldi. Karatay Emniyet Müdürlüğü Şehit Battal Yıldız Devriye Ekipler Amirliği, sosyal medyadan organize olan bir grubun saat 06.00 ila 08.00 sıralarında ulaşıma yeni açılan Konya-Karaman Çevre yolunda yarış yapacağı bilgisini aldı.

Bunun üzerine çevre yolunda yapılan kontrolde, iki farklı noktada araçların park halinde beklediği belirlendi. Polis, araçlarda bulunan yaklaşık 63 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesti. Grup, uyarıların ardından daha sonra bölgeden uzaklaştırıldı.

Öte yandan, yarışta 18 aracın olacağı ve katılımcılardan toplanan biner liranın yarışmayı birinci tamamlayacak kişiye ödül olarak verileceği öğrenildi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

HES kodu alma! HES kodu nedir, nasıl alınır? SMS e-devlet ile HES kodu sorgulama ekranı
GÜNDEMHES kodu nasıl alınır?
1000 TL sosyal yardımı başvuru ekranı! Pandemi sosyal yardım parası sonuçları sorgula
GÜNDEM1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgula
Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı!
GÜNDEMMeteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı!
29 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
GÜNDEMİşte güncel koronavirüs tablosu
Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
GÜNDEMYolcu otobüsünde uyuşturucu!
Edirneliler kısıtlamaya uydu, caddeler turistlere kaldı
GÜNDEMCaddeler turistlere kaldı
Düzce'de şüphe üzerine durdurulan araçta 3 kişiye 12 bin 520 lira ceza yazıldı
GÜNDEMBahaneleri 'hastaneye gidiyoruz' oldu
Yan bakma tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı
GÜNDEMYan bakma tartışması kanlı bitti
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Habertürk TV'de soruları yanıtladı
GÜNDEMSP Lideri Karamollaoğlu Habertürk'e konuştu
Sokağa çıkma kısıtlamasını ormanda geçirmeye karar verince
GÜNDEMKısıtlamayı ormanda geçirmek isteyince!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X