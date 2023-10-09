Son dakika haberi YÖK Başkanı Özvar: Üniversiteye başvuran aday sayısı 3 milyon 527 bine yükseldi YÖK Başkanı Erol Özvar: 2022 yılında üniversiteye başvuran aday sayısı 3 milyon 243 bin civarındayken, 2023 yıl itibarıyla bu sayı yüzde 9'luk bir artışla 3 milyon 527 bine yükselmiştir. Açıköğretim programlarıyla birlikte bir milyonun biraz üzerinde olan kontenjanlarımız bu yıl yüzde 99,8 gibi çok yüksek bir doluluk oranına ulaşmıştır

Demirören Haber Ajansı Giriş: 09.10.2023 - 14:48 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:01 facebook

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