Son dakika haberi "Yurt kapasitesi 800 bini geçti"

"Yurt kapasitesi 800 bini geçti" 0:00 / 0:00

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yeni öğretim dönemi öncesi yurt sayılarını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, 800 bin öğrencinin barınabileceğini açıklarken, "Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesi" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, basın toplantısında yurtlara ilişkin açıklama yaptı. Kasapoğlu, "Sadece Ankara'da 36 yurdumuz var. Türkiye'nin dört bir yanında yurt zincirimiz var. İllerde ilçelerde yurt altyapımızı geliştirmeye devam ediyoruz" dedi.

"Bugün itibariyle yurt kapasitemiz 800 binin üzerine çıkmış durumunda" diyen Kasapoğlu, "Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesi. En kucaklayıcı kapasitesini egale etmeye devam edeceğiz. 2002'de 198 bin kapasitenin ve yurtların yeniden inşa edilmesi, tamamen yenilendiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, 21 yıllık süreçte Türkiye'nin gücünün, evlatlarını kucaklayıcı gücüdür. Burada bir devrimden bahsediyoruz. Yüzde 95'i ranzalıyken yüzde 10'lara düşmüş bir sistemden bahsediyoruz. Ortak banyosu, tuvaleti, beslenmesi apayrı.

Gençler yaz boyu Türkiye'yi dolaşıyor ve yurtlarda ücretsiz konaklıyor. Müze kartını da ücretsiz veriyoruz. 100 bine yakın genç bu hizmetten faydalandı. Böyle bir sistem dünyada olmayan sistem.

Bizim geçtiğimiz yıl yerleştirme oranımız yüzde 90'ın üzerinde. Otel zincirleriyle rekabet edebilecek bir altyapıdan bahsediyoruz. Bunu dönüştüren, büyüten dinamik bir yönetim anlayışından bahsediyoruz."