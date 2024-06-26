İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın katılımı ile İspanya’da gerçekleştirilen Argay Operasyonu'nda uluslararası uyuşturucu kartelinin çökertildiğini ve örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu'nun yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının katılımıyla İspanya’da “Argay Operasyonu" gerçekleştirildiğini belirterek, uluslararası uyuşturucu kartelinin çökertildiğini ve kırmızı bültenle aranan ve "Emre Karaca" ismiyle bilinen örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu'nun yakalandığını kaydetti.

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Operasyonda Dağlıoğlu ile birlikte İspanya, Almanya, Avusturya, Suriye, Karadağ, Romanya, Ukrayna, Arjantin ve Venezuela vatandaşı olan örgüt üyesi toplam 42 zehir tacirinin de yakalanarak tutuklandığını belirten Yerlikaya, operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı: