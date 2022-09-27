3 yaşındaki Lina'yı öldürüp derin dondurucuya koydular!

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp 2 kızını aramak için bir televizyon kanalında canlı yayına katılan anne M.İ. ve eski kocası A.E.'nın verdikleri bilgiler doğrultusunda soruşturma başlattı.

DHA'da yer alan habere göre televizyon programına Gaziantep'ten katılan anne M.İ., kendisine fuhuş yaptıran çocukluk arkadaşı ve sevgilisinin, çocuklarını alıkoyduğunu iddia etti.

DERİN DONDURUCUDA ÖLÜ BULUNDU

Bu sırada canlı yayına telefonla katılan komşusu, M.İ.´nin bir buçuk yaşındaki küçük kızı Naime'nin kendisine bırakıldığı bilgisini paylaştı. Haber alınamayan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay ise ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Seyrantepe Mahallesi´ndeki bir işletmeye düzenlediği operasyonda derin dondurucunun içinde ölü olarak bulundu.

DARP EDİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Darp edilerek öldürüldükten sonra derin dondurucuda saklanan çocuğun cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu otopsi merkezine getirildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri yürek sızlatan cinayetle ilgili yaptıkları araştırma sonucu şüpheliler G.T. ve M.A. ile bir kişiyi daha gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.