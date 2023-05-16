Gölette 4 kişinin ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda, 13 Mayıs'ta dengesini kaybeden bir lise öğrencisi gölete düştü.
4 KİŞİ GÖLETTE CAN VERDİ
AA'da yer alan habere göre boğulma tehlikesi geçiren lise öğrencisini kurtarmak için suya atlayan öğrenciler Mehmet Can K, Halil E. ile servis şoförü Ramazan Aydın ve Yusuf Keser hayatını kaybetmişti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın ardından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı, müfettişlerin olayı incelediği öğrenildi.
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