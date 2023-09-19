4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesi'nde görevli 3 doktoru darp ettikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak yaptığı açıklamada, "Saldırıyı esefle kınıyor, kıymetli doktorlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şüpheliler yakalanarak gerekli adli süreç başlatılmış olup olayı yakından takip ediyorum" ifadesini kullandı
Sağlıkçılara saldırının son adresi Şanlıurfa'daki, Mehmet Akif İnan Hastanesi oldu.
ACİLDE DOKTORLARLA TARTIŞMAYA BAŞLADILAR
AA'da yer alan bilgilere göre, Acil Servis Polikliniği'ne gelen bazı hasta yakınları, buradaki 3 doktorla tartışmaya başladı.
HASTA YAKINLARI 3 DOKTORU DARP ETTİ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile 3 doktor, hasta yakınları tarafından darp edildi. Kavga, hastane polisi ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sona erdi.
4 SALDIRGAN GÖZALTINDA
Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.
VALİ ŞILDAK'TAN AÇIKLAMA
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X medya platformundan yaptığı açıklamada, saldırının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanemizde görevli doktorlarımıza yapılan saldırıyı esefle kınıyor, kıymetli doktorlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şüpheliler yakalanarak gerekli adli süreç başlatılmış olup olayı yakından takip ediyorum." ifadesini kullandı.