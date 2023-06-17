5 yaşındaki, otizmli çocuk kaybolmuştu! Büyük acı!

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Zafer Samancı'nın haberine göre Konya'nın merkez Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi Dedemli Konutları bölgesinde meydana gelen olayda, 5 yaşındaki otizmli çocuk Muhammed Sami Koç akşam saatlerinde evinin önünden kayboldu.

AİLE DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Çocuklarını aramalarına rağmen bulamayan aile durumu polise bildirdi. Emniyet ekipleri de yaptıkları çalışmalar sonucu Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden ekipler de çocuğun arama kurtarma çalışmaları için yardım etti.

CANSIZ BEDENİ SULAMA KANALINDA BULUNDU

Muhammed Sami Koç'un cansız bedeni bölgedeki bir sulama kanalında bulundu. Talihsiz çocuğun cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.