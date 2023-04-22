Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti!

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DHA

Kırıkkale'de olay, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kulu karayolu kenarında bulunan ekin tarlasında meydana geldi.

AKRABALAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI DHA'da yer alan habere göre Sefa Keçeli (35), hayvanlarını tarlasından geçirdikleri iddiasıyla akrabaları Mustafa Keçeli (60) ve Samet Keçeli (20) ile tartışmaya başladı.

İKİ TARAF DA AYNI SİLAHLA VURULDU Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, Sefa Keçeli üzerinde bulunan tabanca ile Samet Keçeli'ye ateş açtı. Bu sırada yaşanan arbedede silahı alan Samet Keçeli de aynı silahla Sefa Keçeli ve Serkan Ertuğrul Keçeli'yi (23) yaraladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.