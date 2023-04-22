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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kırıkkale'de akrabaların arazi kavgası kanlı bitti!
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Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti!

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, tarla anlaşmazlığı bulunan akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Hayatını kaybeden Sefa Keçeli'nin infaz koruma memuru olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı

Son dakika haberleri: Kırıkkale'de akrabaların arazi kavgası kanlı bitti!
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DHA

Kırıkkale'de olay, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kulu karayolu kenarında bulunan ekin tarlasında meydana geldi.

AKRABALAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre Sefa Keçeli (35), hayvanlarını tarlasından geçirdikleri iddiasıyla akrabaları Mustafa Keçeli (60) ve Samet Keçeli (20) ile tartışmaya başladı.

İKİ TARAF DA AYNI SİLAHLA VURULDU

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, Sefa Keçeli üzerinde bulunan tabanca ile Samet Keçeli'ye ateş açtı. Bu sırada yaşanan arbedede silahı alan Samet Keçeli de aynı silahla Sefa Keçeli ve Serkan Ertuğrul Keçeli'yi (23) yaraladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, DİĞERİNİN DURUMU AĞIR

Tedavi altına yaralılardan Sefa Keçeli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, Serkan Ertuğrul Keçeli'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüpheliler; Mustafa Keçeli ve Samet Keçeli ise polis tarafından gözaltına alındı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hayatını kaybeden Sefa Keçeli'nin infaz koruma memuru olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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