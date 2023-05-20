Rize'de olay, dün merkeze bağlı Akarsu köyünde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Mustafa (57) ve Muhammet Çelik (51) kardeşler yolda karşılaşınca tartışma çıktı.
AĞABEYİNİ BİRÇOK YERİNDEN BIÇAKLADI
DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet Çelik, ağabeyini birçok yerinden bıçaklayarak kaçtı.
YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI
Mustafa Çelik olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma Muhammet Çelik´i yakalayıp, gözaltına aldı. Çelik´in sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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